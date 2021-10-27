Otomobilinde sıkışan şoför yaşamını yitirdi

MANİSA Ahmetli'de kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İzmir - Ankara Karayolu Dibekdere kavşağında Hasan Kozan (56) yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Cafer Turan (41) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri, otomobil içinde sıkışan Kozan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

■ İLKER UYAR