45 yıldır genç kızların hayalini süslüyor

65 yaşındaki Ferihan Erdem, Kültür Sitesi Pasajı’nda bulunan dükkanında el emeği göz nuruyla gelinlik dikiyor

ÇOCUKLUĞUNDAN itibaren gelinlik mesleğini yapmaya karar veren ve okuluna giderek eğitimini alan 65 yaşındaki Ferihan Erdem, 45 yıldır genç kızların hayalini kurduğu gelinlikleri dikerek mutluluklarına ortak oluyor. Şehzadeler ilçesinde bulunan Kültür Sitesi pasajında küçük bir dükkanda açtığı Alyans Gelinlik ile el işçiliyle gelinlikleri dikiyor.



ÇOCUKLUKTAN BAŞLADI

Gelinlik dikmeyi öğrenmek için okuluna gittiğini ifade eden Erdem, "Aslen Trabzonluyum ama Rize'de yaşadım. Ankara Polatlı'ya 84'te gittim. 2 yıl önce Manisa'ya geldim. Annemle beraber yaşıyordum, annemi kaybettim. Çoluk çocuğum yok. Ben bunun okuluna gittim. Başka hiçbir yerde çalışmadım. 13-14 yaşındaydım okuluna gittiğim zaman. Pratik Kız Meslek Lisesine gittim. Bizim orada açıldı, ben de okulu okumayacağım dedim. Halamın kızı vardı dikiş öğretmeni oldu. Ben de gelinlik dikmek istiyorum dedim. Kendi stillerimi dikiyorum" dedi. Taleplere göre gelinlik çeşitlerini belirlediklerini belirten Erdem, "Gelinlik isteyenlerle beraber çizimler yapıyorduk. Onların bilgileriyle beraber gelinlikler ortaya çıkıyordu. Bazı gelinlikler var özel işçilik isteyenler var. 10 güne süren gelinlikler olduğu gibi 1 ay süren de var. El emeği ile yapıldığı için uzun sürebiliyor. İşlemeler falan yapılıyor. Gelinlik ve nişanlık dikiyoruz" dedi.



BENİM İÇİN GURUR VERİCİ

BUGÜNE kadar sayısız gelinlik diktiğini açıklayan Ferihan Erdem sözlerini şöyle sürdürdü: "Annelerine diktim, kızlarına diktim hatta torunlarını da diktim. Sadece gelinlik dikmiyorum, tamir için gelenlerde de oluyor. Emekli oldum ben bu işi artık hobi olarak yapıyorum. Yıllardır diktiğimiz gelinliklerle genç kızların hayallerini süsledik, mutluluklarına ortak olduk."



■ CÜNEYT HASÇELİK