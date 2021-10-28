Bisiklet tutkunları Şehzadeler’de buluştu

Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Düz Bisiklet Yarışması'nda 146 sporcu dereceye girebilmek için pedal çevirdi. 6 farklı kategoride düzenlenen yarışlar Şehzadelerpark önünden start aldı ve yine aynı noktada son buldu. 5 kilometrelik parkurda bisiklet tutkunları renkli görüntüler sergiledi. Yarışma organizasyonunda Manisa Bisiklet Sporu Kulübü Derneği Başkanı İlker Uzalli ve ekibi de görev aldı. Yarışlar altı kategoride düzenlenirken Mini Erkek- Kız 6-7-8 yaş kategorisindeki yarışlar Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan yarış parkurunda protokol üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirildi. Son etap yarışlarının ardından yarışmalarda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Törende Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Belediye Meclis üyeleri ve bisiklet sporcularının aileleri hazır bulundu.



ÇEVRECİ ULAŞIM ARACI

Ödül töreninde konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak bayındırlık hizmetlerinin yanı sıra sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini ifade ederek şöyle dedi; "Bugünkü etkinliğimiz son derece önemli. Geniş bir katılımın olması da bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Çocukluğumuzun bir hayaliydi bir bisiklet sahibi olmak ve onu kullanmak. Şehzadeler Belediyesi olarak pandemi döneminde fazlalığı ve park etme sorunlarının kullanımının önemini ortaya koymak istedik. Bildiğiniz gibi ilkim değişikliği krizi ile karşı karşıyayız. Ani yağan karbon salınımı yatmakta, çevreye zararlı yakıtların fazlasıyla kullanılması en çevreci ulaşım aracıdır. Bu açıdan kullanımının teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması geçen herkese, teşekkür ediyorum"

ÖDÜLLERİ VERİLDİ

DERECEYE giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verilirken; birincilere tablet, ikincilere kilometre saati, üçüncülere kask, dördüncülere aydınlatma lambası ve beşincilere eldiven hediye edildi. Bir de etkinlikte yer alan herkesin dahil olduğu kurada 2 bisiklet, 25 kask, 25 eldiven ve 25 aydınlatma lambası kurada ismi çıkan katılımcılara hediye edildi.