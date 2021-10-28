Ceviz üretim alanı artıyor tesislere destek veriliyor

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Bakanlığımızca İşletmeye Kapasite Arttırma Projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteği verildi” dedi

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Gördes ilçesinde ceviz hasadına katıldı. Öztürk, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe desteği verilmiş olan Karakeçi Tarım İşletmesine ait ceviz işleme tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



TARIMA KAZANDIRILDI

Gördes'te dikili ceviz alanlarının arttığını ifade eden Öztürk, "Gördes'te 2006 yılında Sertifikalı fidan kullanım desteği başlamadan önce ceviz dikili alanlarımız yaklaşık 3 bin dekar iken sertifikalı fidan kullanım desteği başlamasıyla, yan dal verimi yüksek ilkbahar geç donlarına yakalanmayan yabancı çeşitlerin ülkemize gelmesiyle ilçemizdeki ceviz dikimi hızlı bir şekilde artmıştır. Yaklaşık 25 bin dekarlık bir alana ulaşmıştır. Gördes'teki küçük parselli araziler ceviz tarımı yapan yatırımcılar tarafından alınıp birleştirilerek atıl halden tarıma kazandırılmıştır. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat yılı olmasını diliyorum" dedi.



ÜRETİM 180 TONA ÇIKTI

İNCELEMELERİ sırasında açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, "Bakanlığımızca İşletmeye kapasite arttırma projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteği verilmiştir. Firma bu hibeden faydalanarak kabuk soyma kapasitesini 120 tondan 180 tona çıkarmıştır. İşletmede soyma, kurutma, seçme ve boylama işlemleri yapılıyor. Ceviz üretiminin artmasıyla beraber Gördes'te cevizin her aşamasının değerlendirilebileceği, katma değerli ürünlerin üretildiği tesislerin artması Gördeslilere yeni istihdam kapıları da açmış olacaktır" diye konuştu.



■ CÜNEYT HASÇELİK