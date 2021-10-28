Manisa’da jandarma ve emniyetten ortak operasyon

Manisa'nın Kula, Alaşehir ve Salihli ilçelerinde son zamanlarda meydana gelen GSM istasyonlarında akü hırsızlığı olaylarının ardından harekete geçen üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akü hırsızlığının meydana geldiği bölgelerde yaptıkları araştırmada 35 AFT 182 plakalı kiralık aracın hırsızlık olayına karıştığını tespit etti.

Geniş çaplı olarak yürütülen çalışmalarda takibe alınan kiralık aracın, GPS konumunun dün gece saatlerinde Alaşehir ilçesi Hacıaliler Mahallesindeki baz istasyonu çevresinde olduğu tespit edilmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, kaçmaya çalışan kiralık aracı kısa bir sürede yakaladı. Durdurulan araç içerisinde 15 ayrı hırsızlık suçundan suç kaydı bulunan H.H. (54) isimli şüpheli ise, araç içerisinde 1 adet demir kesme makası ile kıskıvrak yakalandı.

Jandarma ekipleri yakalanan şüpheli ile mülakat esnasında iken şüphelinin telefonun çalması üzerine şüphelinin telefonu hoparlöre alarak konuşması isteyen jandarma ekipleri, şüphelinin telefonda görüştüğü kişinin 7 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan D.Ş. (30) olduğunu tespit etmiş ve her iki şüpheli arasında "abi biz kestik, sen neredesin biz oradan ayrıldık makas elimde, Hüseyin'e ulaşamıyorum" diyaloğunun geçtiğini belirledi. Araç içerisinde yapılan aramada çanta içerisinde yine D.Ş'ye ait kimlik ve malzemeler olduğu tespit edilmesi üzerine konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi vererek tutanak tanzim eden jandarma ekipleri şüpheli D.Ş.'nin de yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan kıskıvrak yakalanan şüpheli H.H., işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet ve jandarmanın ortak yürüttüğü operasyonla, Alaşehir ilçesinde 2, Salihli ilçesinde 3 ve Kula ilçesinde 2 olmak üzere toplam 7 faili meçhul baz istasyonu hırsızlığı olayı aydınlatılmış oldu.