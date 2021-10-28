MOSTEM ve Bosch’tan yeni iş birliği

ÖZEL Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MOSTEM) sağladığı kaliteli eğitim olanaklarının yanında, sanayi ile kurduğu güçlü işbirlikleri ile istihdam olanağı yaratmaya ve yeni projelere imza atmaya devam ediyor.



KALİTELİ EĞİTİM

2 bine yakın öğrencisine "İş arayan değil İş'te Aranan" mottosu ile kaliteli eğitim imkanı sunan MOSTEM, yeni bir okul-sanayi iş birliği projesini hayata geçirdi. Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret A.Ş. ile bir protokol imzaladı. Protokolü imzalayan Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, protokol ile işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve yetkin iş gücünü, yeni teknik ve yöntemlerle yetiştirmeyi ve liseli gençleri iş hayatına donanımlı bir şekilde hazırlamayı hedeflediklerini ifade etti. Bosch Termoteknik Teknik Müdürü Haşiman Üsküdar da okul-sanayi iş birliğinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Sanayiye nitelikli iş gücünü kazandıracağımız bu işbirliğinin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.



NİTELİKLİ İŞGÜCÜ

PROTOKOL kapsamında, öğrenciler, 11. Sınıftan başlayarak mezun olacakları zamana kadar kış ve yaz dönemlerinde firmada uzun dönemli staj yapabilecek, firma yetkililerince mentorlük ve çeşitli kişisel gelişim eğitimleri ile de desteklenecek.

CÜNEYT HASÇELİK