Turgutlu’da ‘heyecan’ çarkı

MANİSA Turgutlu'da İYİ Parti (İP) İlçe Başkanı Önder Ertaş'ın partide çevresindekilere CHP'li Başkan Çetin Akın yönetimindeki belediyeden yardım parası aldırtıp daha sonra bunu kendi cebine indirdiği yönündeki iddialar üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Yeni Asır, tanık olarak geçtiğimiz Pazartesi günü ifade veren İP İlçe Teşkilatı eski Danışmanı Cafer Karakaş'ın olayda CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan'ın da Ertaş'a desteği olduğu yönündeki ifadesini manşetinden duyurmuştu. Karakaş, savcıya verdiği ifadede "Bildiğim kadarıyla Önder Taş, yardım başvurularını Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan referansı ile sağlamaktadır" demişti.

Yeni Asır'ın haberi gündeme bomba gibi düşerken, Karakaş dün ifade değiştirdi. Karakaş verdiği yeni dilekçede, "Komisyon Başkan Yardımcısı Ahmet Ertaş diyecekken heyecanla soyadını karıştırarak Ahmet Daşkan dedim" ifadesini verdi.

DAŞKAN: ALAKAM YOK

BU arada bir açıklama yapan Ahmet Daşkan ise, olaya kendi isminin karıştırılmasının yanlış olduğunu söyledi. Konunun zaten kendi görev alanı dışında olduğunu ifade eden Daşkan, "Zaten bu ifadeyi veren kişi de ifadesinde değişikliğe gitmiş. Benim bu olay ve iddialarla kesinlikle bir alakam yok. Bu nedenle mağdur oldum" diye konuştu.

■ ERHAN GÜLENÇ