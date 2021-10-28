Üniversitelerarası kurul istişare toplantısı yapıldı

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) İstişare Toplantısı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü ve Üniversitelerarası Kurul Dönem Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve ÜAK Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.



İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; YÖK olarak üniversitelerle sıkça bir araya gelip birlikte çalışmayı planladıklarını belirten ve üniversitelerin kurumsal ve bölgesel çeşitli iş birlikleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri toplantılara iştirak etmeye devam ettiklerini söyleyen Özvar, "Toplantı vesilesiyle ÜAK Yönetim Kurulunu oluşturan üniversitelerimizin değerli rektörleriyle bir araya gelip, akademimizdeki son durumu ele aldık. ÜAK'a yapılan başvuruların değerlendirilme sürecine yönelik iyileştirme çalışmalarını görüştük" dedi. "YÖK olarak, üniversitelerimizle sıkça bir araya gelmeyi ve birlikte çalışmayı planlıyoruz" vurgusunda bulunan Özvar, "Bu bağlamda üniversitelerimizle daha katılımcı ve yakın iletişim içinde olarak, Türk yükseköğretim hayatına birlikte büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.





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