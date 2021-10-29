MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı. Olay, Adnan Menderes Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan fayans deposunda meydana geldi. Gece bekçisi Ertuğrul Vural'a (52), depo önünde çay içtiği sırada yoldan geçen bir otomobilden ateş açıldı. Bacağından yaralanan Vural, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vural'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattı.

■ SERKAN ÖZCAN