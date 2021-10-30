Gaddar evlada kuzen kurşunu

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kestanederesi Mahallesi'nde iki kuzenin tartışması kanlı bitti. Necati Akdeniz ile annesi Hatice Akdeniz'i (60) döven amcasının oğlu olan Veysel Akdeniz arasında, "Yengemi dövmeye utanmıyor musun? İnsan hiç annesini döver mi? Sen nasıl bir evlatsın" sözleri sonrası tartışma çıktı. Veysel Akdeniz'in "Seni ilgilendirmez" diye karşılık vermesi üzerine tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Bir anda öfkesine hakim olamayan Necati Akdeniz, evde bulunan pompalı tüfeği alarak "İnsan annesini döver mi! Sen nasıl bir evlatsın" diyerek annesini döven amcasının oğlu Veysel Akdeniz'e peş peşe ateş etti.

JANDARMAYI ARAYIP İTİRAF ETTİ

Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Veysel Akdeniz, kanlar içerisinde evin bahçesinde yere yığıldı. Olay sonrası jandarmaya haber veren Necati Akdeniz, "Gelin amcamın oğlunu öldürdüm. Zavallı yengeme eziyet ediyordu" diyerek kendisini ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akdeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Akdeniz'in cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, olay yerinde bekleyen Necati Akdeniz'i gözaltına aldı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

SERKAN ÖZCAN