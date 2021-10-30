Gözü gibi baktığı 15 koyun zehirlendi

MANİSA Şehzadeler'de hayvancılık yapan Necmettin Şahin'in 15 koyunu, iddiaya göre bulundukları alanda yedikleri biberiye bitkisinden zehirlenerek telef oldu. Telef olan hayvanların çoğunun gebe ve besili koyunlar olması dikkatlerden kaçmadı. Hayvanların ağızlarından kanlar ve köpükler akarken, bazı hayvanları ise köpekler parçalamaya başladı. Çaresizce hayvanlarının ölmesine bakan ve elinden bir şey gelmeyen Necmettin Şahin, yetkililerden destek istedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK