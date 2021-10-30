  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Gözü gibi baktığı 15 koyun zehirlendi

Gözü gibi baktığı 15 koyun zehirlendi

Gözü gibi baktığı 15 koyun zehirlendi

30.10.2021

MANİSA Şehzadeler'de hayvancılık yapan Necmettin Şahin'in 15 koyunu, iddiaya göre bulundukları alanda yedikleri biberiye bitkisinden zehirlenerek telef oldu. Telef olan hayvanların çoğunun gebe ve besili koyunlar olması dikkatlerden kaçmadı. Hayvanların ağızlarından kanlar ve köpükler akarken, bazı hayvanları ise köpekler parçalamaya başladı. Çaresizce hayvanlarının ölmesine bakan ve elinden bir şey gelmeyen Necmettin Şahin, yetkililerden destek istedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gözü gibi baktığı 15 koyun zehirlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.