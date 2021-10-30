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Haberler Manisa Kendini yakmak isteyen adama polisler koştu

Kendini yakmak isteyen adama polisler koştu

Polis ekipleri, S.G’nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak elindeki çakmağı aldı.

Kendini yakmak isteyen adama polisler koştu

30.10.2021

MANİSA Kula'da, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.G, kent meydanında üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Polislerden biri S.G. ile konuşarak ikna etmeye çalışırken, bir diğer polis memuru üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi. Olay, önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.G, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden biri, S.G ile konuşarak ikna etmeye çalışırken, bir anlık dikkatsizliğini fırsata çeviren diğer polis memuru üzerine atlayıp elindeki benzin bidonu ile çakmağı aldı. Etkisiz hale getirilen S.G, polis gözetiminde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

■ SERKAN ÖZCAN

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