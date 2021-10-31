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Haberler Manisa Görevliye saldıran 5 kişi gözaltına alındı

Görevliye saldıran 5 kişi gözaltına alındı

Görevliye saldıran 5 kişi gözaltına alındı

31.10.2021

MANİSA Turgutlu Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Süleyman D. ile tartışan bir kişi, hastaneden ayrıldıktan sonra kalabalık bir grup halinde gelerek güvenlik görevlisini darp etti. Süleyman D.'nin burnunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralanmaların bulunduğu öğrenildi. 5 saldırganın gözaltına alındığı olaydan sonra hastane çalışanları, bir süre hasta kabulü yapmayarak eylem yaptı. Eylemin ardından hasta kabulüne devam edildi.

■ İLKER UYAR

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