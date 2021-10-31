Haberler Manisa Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı! Büyük panik yaşadılar

Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı! Büyük panik yaşadılar

Manisa'nın Kula ilçesinde 3 katlı bir binanın üçüncü katındaki evin mutfak bölümünde çıkan yangın, kısa süreli paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.