Vicdansızlar 2 kediyi keserek öldürdü

MANİSA Turgutlu'daki Hakan Uykan Parkı'nda ayakları kesilmiş 2 kedi ölü bulundu. Çevredekiler biri yetişkin, biri yavru olan 2 kedinin 4 ayağının da kesildiğini görünce duruma tepki gösterdi. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe konuyu sosyal medyada gündeme taşıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis, bölgede olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.

■ SERKAN ÖZCAN