Mütevelli Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Turgut, arazide sulama yaparken yaban domuzu sürüsünün saldırısına uğradı. Göğsünden yaralanan Turgut, yaralı olarak kaçmaya çalışırken sulama kanalına düştü.
Kanalda mahsur kalınca oğlunu telefonla arayıp yardım isteyen İbrahim Turgut, daha sonra yakınlarınca Saruhanlı Devlet Hastanesine götürüldü.
İlk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen Turgut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Fethiye merkezine inen domuzları, turistler ve halk elleriyle besliyor
Manisa'da korkunç olay! Domuz sürüsünün saldırısına uğradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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