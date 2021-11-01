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Manisa'da korkunç olay! Domuz sürüsünün saldırısına uğradı

Manisa'nın Saruhanlık ilçesinde meydana gelen olayda tarım arazisinde sulama yapan 53 yaşındaki çiftçi İbrahim Turgut yaban domuz sürüsünün saldırısına uğradı. Turgut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Manisa’da korkunç olay! Domuz sürüsünün saldırısına uğradı
AA

01.11.2021, 13:29

Mütevelli Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Turgut, arazide sulama yaparken yaban domuzu sürüsünün saldırısına uğradı. Göğsünden yaralanan Turgut, yaralı olarak kaçmaya çalışırken sulama kanalına düştü.

Kanalda mahsur kalınca oğlunu telefonla arayıp yardım isteyen İbrahim Turgut, daha sonra yakınlarınca Saruhanlı Devlet Hastanesine götürüldü.

İlk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen Turgut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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