Önce böbreğini kaybetti şimdi ise yatağa bağımlı

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesine bağlı Ahmet Bedevi Mahallesi'nde yaşayan Ümit Aktepe, 7 yaşında böbrek hastalığına yakalandı, 28 yaşına geldiğinde ise böbreğinin iflas etmesiyle, annesinin bir böbreği nakledildi. Her şey güzel giderken, 2021 yılının Mayıs ayında ayakları ağrımaya başladı. Bununla beraber elleri titremeye başlayan Ümit yatağa bağımlı hale geldi. Birçok hastaneye gitmesine rağmen doktorlar hastalığını bulamadı. En son gittiği Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde Fabry Hastalığı şüphesi olduğu söylendi.

HASTANEYE GÖTÜRECEK ARAÇ YOK

ÜMİT Aktepe, yarın İzmir Ege Üniversitesi'ne hastalığının tespiti için muayene olmaya gidecek. Ümit'e ablası Müşerref ve ağabeyi Ahmet bakıyor. Aile zor durumda olduğu için yatalak olan Ümit'i götürecek herhangi bir araç yok. Aktepe'nin ailesi yetkililerden destek bekliyor. Ahmet Aktepe, "Ege Üniversitesi'ndeki profesörler görecek. Ancak götürecek ne arabamız var, ne ambulans veriliyor. Biz kardeşimizin hastalığının belli olmasını istiyoruz. Bir doktor çıksın ben bunun tedavisini yaparım desin. Biz bunu istiyoruz" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK