  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Kovid kurbanı doktorun adı hastanede ölümsüzleşti

Kovid kurbanı doktorun adı hastanede ölümsüzleşti

Kovid kurbanı doktorun adı hastanede ölümsüzleşti

2.11.2021

Görevinin başındayken 63 yaşında yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Gastroenteroloji Uzm. Dr. Cemal Yıldız'ın adı, son görev yaptığı Manisa'nın Salihli ilçesindeki hastanede ölümsüzleşti. Salihli'de özel bir hastanede 10 yıldır görev yapan, Ocak ayında yakalandığı korona virüse yenik düşen Gastroenteroloji Uzm. Dr. Cemal Yıldız'ın adı görev yaptığı hastanede Endoskopi Ünitesi'ne verilirken, ayrıca anı köşesi oluşturuldu.

Duygusal anların yaşandığı törende konuşan Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Bekir Yasa, "Sorumluktan kaçmayan ve tüm genç hekimlere örnek olan, işini her zaman özenle yapan güler yüzlü bir kişi olarak tanınıyordu. Değerli arkadaşımızı özlemle anıyoruz" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kovid kurbanı doktorun adı hastanede ölümsüzleşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.