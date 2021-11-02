Kovid kurbanı doktorun adı hastanede ölümsüzleşti

Görevinin başındayken 63 yaşında yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Gastroenteroloji Uzm. Dr. Cemal Yıldız'ın adı, son görev yaptığı Manisa'nın Salihli ilçesindeki hastanede ölümsüzleşti. Salihli'de özel bir hastanede 10 yıldır görev yapan, Ocak ayında yakalandığı korona virüse yenik düşen Gastroenteroloji Uzm. Dr. Cemal Yıldız'ın adı görev yaptığı hastanede Endoskopi Ünitesi'ne verilirken, ayrıca anı köşesi oluşturuldu.

Duygusal anların yaşandığı törende konuşan Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Bekir Yasa, "Sorumluktan kaçmayan ve tüm genç hekimlere örnek olan, işini her zaman özenle yapan güler yüzlü bir kişi olarak tanınıyordu. Değerli arkadaşımızı özlemle anıyoruz" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK