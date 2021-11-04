Kontrolü kaybeden TIR refüje çıkarak durabildi

MANİSA Kula'da yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR refüje çıktı. Kaza yapan TIR sürücüsünün 153 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza, önceki gece 22.45'te İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık Rampası'nda meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne seyreden Ö.D. (40) idaresindeki 38 D 2027 dorse plakalı TIR, kontrolden çıkarak savruldu. Refüjde asılı kalan TIR sürücüsü şans eseri yara almazken, trafik tek yönden sağlandı.
■ BATUHAN ULU
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