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Haberler Manisa Manisa’da yakalanan PKK’lı terörist tutuklandı

Manisa’da yakalanan PKK’lı terörist tutuklandı

Manisa’da yakalanan PKK’lı terörist tutuklandı

4.11.2021

MANİSA'DA, hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan şahıs tutuklandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yakalama kararı bulunan A.T. (25) için Yunusemre ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Şüpheli adreste gözaltına alındı. Terör örgütüne 2016'da katıldığı belirlenen A.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, sulh ceza hakimliğince "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan tutuklandı.

■ SERKAN ÖZCAN

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