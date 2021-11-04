MANİSA'DA, hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan şahıs tutuklandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yakalama kararı bulunan A.T. (25) için Yunusemre ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Şüpheli adreste gözaltına alındı. Terör örgütüne 2016'da katıldığı belirlenen A.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, sulh ceza hakimliğince "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan tutuklandı.
■ SERKAN ÖZCAN
Manisa’da yakalanan PKK’lı terörist tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.