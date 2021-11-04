  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Minik Kazım protez kulağına kavuştu

Minik Kazım protez kulağına kavuştu

Minik Kazım protez kulağına kavuştu

4.11.2021

MANİSA'DA, 'mikrotia' hastalığıyla dünyaya gelen ve tek kulağı olmayan Kazım Hacıoğlu (6), medpor kulak protezi implantı ameliyatıyla kulak kepçesine kavuştu. Okuldaki arkadaşları tarafından dışlandığı için anaokuluna gitmeyi bırakan Hacıoğlu, tedavi sürecinin ardından arkadaşlarıyla bir araya gelmeyi bekliyor.

KBB Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Sarı "Bu hastalık 6 binde 1 görülen bir vaka. Duyumla ilgili bir çözüm değil ama en azından sosyal çevresinde arkadaşlarının arasında herhangi bir sorun yaşamaması için orada bir kulak kepçesi oluşturduk. İnşallah kısa zamanda iyileşir" diye konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Minik Kazım protez kulağına kavuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.