Minik Kazım protez kulağına kavuştu

MANİSA'DA, 'mikrotia' hastalığıyla dünyaya gelen ve tek kulağı olmayan Kazım Hacıoğlu (6), medpor kulak protezi implantı ameliyatıyla kulak kepçesine kavuştu. Okuldaki arkadaşları tarafından dışlandığı için anaokuluna gitmeyi bırakan Hacıoğlu, tedavi sürecinin ardından arkadaşlarıyla bir araya gelmeyi bekliyor.

KBB Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Sarı "Bu hastalık 6 binde 1 görülen bir vaka. Duyumla ilgili bir çözüm değil ama en azından sosyal çevresinde arkadaşlarının arasında herhangi bir sorun yaşamaması için orada bir kulak kepçesi oluşturduk. İnşallah kısa zamanda iyileşir" diye konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK