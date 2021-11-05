LPG tankı patlayan otomobil küle döndü

MANİSA Saruhanlı'da seyir halindeyken patlama sesi üzerine aracını durduran sürücü, otomobilinin yandığını görünce itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araç söndürülürken, yangının LPG tankından çıktığı tahmin ediliyor. Bedeller mahallesindeki olayda A.S, 45 KZ 515 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aracını benzinden LPG'ye geçirdi. Ardından yaşanan patlamayla aracını kenara çeken sürücü alevlerin yükseldiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü.

■ CÜNEYT HASÇELİK