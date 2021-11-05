Sosyal medyadan tanıştığı kadınlar, soyup sokağa attı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, içeceğine uyku ilacı attıkları kişinin parasını çaldıkları öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı. Muradiye mahallesinde bir kişinin başından yaralanmış halde yattığını gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Celal Bayar Hastanesi'ne kaldırılan M.B. (63), doktorların müdahalesinin ardından kendine geldikten sonra başına gelenleri jandarmaya anlattı. M.B, bir ay önce sosyal medyadan tanıştığı D.E. ile buluşmak için Manisa'ya geldiğini, Muradiye'de bir evde D.E. ve N.E. ile buluştuğunu, kadınların ikram ettikleri meyve suyunu içtiğini, bir süre sonra bacaklarının uyuşmaya başladığını ve sonrasını hatırlamadığını söyledi. 5 bin lirasının cüzdanından çalındığını öne süren adamın şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan jandarma, 2 kadını adreslerinde gözaltına aldı.

■ SERKAN ÖZCAN