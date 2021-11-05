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Haberler Manisa Şüpheli araçtan bin 474 adet cinsel içerikli kaçak ürün çıktı

Şüpheli araçtan bin 474 adet cinsel içerikli kaçak ürün çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan toplam bin 474 adet cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirildi.

Şüpheli araçtan bin 474 adet cinsel içerikli kaçak ürün çıktı
İHA

05.11.2021, 19:01

Gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün getiren ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri A.G. (54) yönetimindeki aracı ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada hap, jel, sprey, macun ve oral jel olmak üzere toplam bin 474 adet cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirildi. Araçta ele geçirilen kaçak cinsel içerikli ürünlere el konulurken, şüpheli A.G. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

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