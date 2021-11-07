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Haberler Manisa Manisa’da 7 zehir taciri tutuklandı

Manisa’da 7 zehir taciri tutuklandı

Manisa’da 7 zehir taciri tutuklandı

7.11.2021

MANİSA 'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyon kapsamında 7 ev ve 1 iş yerine düzenlenen baskında 14.73 gram metamfetamin maddesi ile, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 5 bin TL para ele geçirildi.

BALIKESİR'DE ise polis ekiplerinin Edremit, Erdek ve Bigadiç ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde de polis tarafından durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıkarken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. M.İ. ve G.D.'nin şüpheli tavırları sonucu yapılan üst aramasında 51.5 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

■ CÜNEYT HASÇELİK/SUAT SALGIN

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