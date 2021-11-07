Takla atan otomobilin sürücüsü can verdi

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Ramazan Karakuzu (32), yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 03.00 sıralarında Ankara-İzmir kara yolu Valeks Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Kula'dan İzmir yönüne giden Ramazan Karakuzu, kullandığı 45 V 0606 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak takla attı. Yaralı halde ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Karakuzu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
■ EMRE SAÇLI
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