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Haberler Manisa Takla atan otomobilin sürücüsü can verdi

Takla atan otomobilin sürücüsü can verdi

Takla atan otomobilin sürücüsü can verdi

7.11.2021

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Ramazan Karakuzu (32), yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 03.00 sıralarında Ankara-İzmir kara yolu Valeks Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Kula'dan İzmir yönüne giden Ramazan Karakuzu, kullandığı 45 V 0606 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak takla attı. Yaralı halde ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Karakuzu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

■ EMRE SAÇLI

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