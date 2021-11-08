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Alkolden zehirlenen şahıs yaşam savaşını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan şahıs yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada şahsın kaçak alkol tüketebilme ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Alkolden zehirlenen şahıs yaşam savaşını kaybetti
İHA

08.11.2021, 15:28

Olay, 7 Kasım Pazar günü sabaha karşı saat: 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'nın İncesu Mahallesi'nde arkadaşları ile birlikte gece saatlerinde alkol aldıktan bir müddet sonra 4 Eylül Mahallesi'ndeki evine gelen Ufuk Bedez (35), gece saatlerinde fenalaşarak 112 acil servis ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerin ardından Salihli'deki özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bedez, doktorların tüm çabasına rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Bedez'in alkol içtikten sonra zehirlenmesi ile ilgili jandarma ekiplerince başlatılan incelemede, Bedez ve arkadaşlarının kaçak alkol tüketmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ve araştırmanın tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

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