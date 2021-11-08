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Haberler Manisa Elektrikli bisiklet şarampole devrildi

Elektrikli bisiklet şarampole devrildi

Elektrikli bisiklet şarampole devrildi

8.11.2021

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde şarampole devrilen 3 tekerlekli elektrikli bisikletteki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Engin K.'nın kullandığı 3 tekerlekli ve sepetli bisiklet, Sümbültepe- Karakılınçlı yolunda şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi Kamuran E. ve çiftin 2 çocuğu, olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

■ SERKAN ÖZCAN

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