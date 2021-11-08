Kardeşlerin miras kavgasında kan döküldü

MANİSA Gördes'te miras paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ağabey öldü, saçmaların isabet ettiği çevredeki bir kadın da yaralandı. Kızıldam Mahallesi'nde yaşayan İsmail Ç. (59) ile ağabeyi Kadir Ç. (62), miras nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğini getiren İsmail Ç. ağabeyine ateş açtı. Göğsünden vurulan Kadir Ç. hayatını kaybederken, olay yeri yakınında bulunan Kadriye G. (64) yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İsmail Ç. gözaltına alındı.

■ CÜNEYT HASÇELİK