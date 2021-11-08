Manisa’da 62 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yediklerinden zehirlendikleri şüphesiyle 62 öğrenci hastaneye kaldırıldı. İlçedeki bir lisenin kantininde çıkan yemeklerden tüketen bazı öğrencilerde kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görüldü.
Okul yönetiminin durumu bildirdiği sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri, Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Hastaneye götürülen ve hayati tehlikeleri bulunmayan 62 öğrencinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.Alkolden zehirlenen şahıs yaşam savaşını kaybetti Manisa'da ortaokulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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