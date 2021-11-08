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Manisa'da 62 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir lisenin kantininde çıkan yemekleri yiyen ve sonrasında kusma, mide bulantısı gibi belirtier gösteren 62 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Manisa’da 62 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
AA

08.11.2021, 15:55

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yediklerinden zehirlendikleri şüphesiyle 62 öğrenci hastaneye kaldırıldı. İlçedeki bir lisenin kantininde çıkan yemeklerden tüketen bazı öğrencilerde kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görüldü.

Okul yönetiminin durumu bildirdiği sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri, Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastaneye götürülen ve hayati tehlikeleri bulunmayan 62 öğrencinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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