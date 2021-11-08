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Manisa'da 62 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir lisenin kantininde çıkan yemekleri yiyen ve sonrasında kusma, mide bulantısı gibi belirtier gösteren 62 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.