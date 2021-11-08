Manisa’da 7 milyon 613 bin fidan toprakla buluşacak

Orman varlığı bakımından Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer alan Manisa, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde dikeceği binlerce fidanla geleceğe nefes olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda milli bir seferberliğe dönüşen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yıl 3. düzenlenecek. Manisalılara fidan dikme çağrısında bulunan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "2021'in sonuna kadar Manisa'da 7 milyon 613 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikerek Geleceğe Nefes oluyoruz. Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK