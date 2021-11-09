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Haberler Manisa Motoruyla bariyerlere çarparak ağır yaralandı

Motoruyla bariyerlere çarparak ağır yaralandı

Motoruyla bariyerlere çarparak ağır yaralandı

9.11.2021

MANİSA'NIN Yunusemre İlçesinde kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Sürücü ağır yaralandı. Kaza Manisa - İzmir Karayolu üzerinde meydana geldi. Mert Köse idaresindeki (21) idaresindeki 10 AEE 428 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsü Mert Köse'yi Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

■ SERKAN ÖZCAN

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