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Haberler Manisa Spil’de gençler Fethiye’de Ruslar kayboldu

Spil’de gençler Fethiye’de Ruslar kayboldu

Spil’de gençler Fethiye’de Ruslar kayboldu

9.11.2021

MANİSA'NIN Şehzadeler İlçesi Spil dağında mahsur kalan 4 genç jandarma ekipleri tarafından kurtarılırken Muğla Fethiye'de ormanda kaybolan Rus uyruklu turistler bulundu. Turgut Özal Mahallesi civarından Spil Dağı'na çıkan 4 genç, dönüşe geçtikleri sırada havanın kararmasıyla Güvercin uçurumu mevkisinde yönlerini kaybetti.

İhbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Fethiye'de ormanda kaybolan Rus çift ise, jandarma ve Arama Kurtarma (AKUT) ekiplerince kurtarıldı. Vadym Kreckho ile Nadia Polova'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

■ SERKAN ÖZCAN/ FERDİ YAVUZ

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