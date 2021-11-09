‘Yaşamaz’ denilen Deniz kulaçlarla hayata tutundu

MANİSA'DA, serebral palsi hastalığı ile dünyaya gelen ve doktorların 6 aylıkken, 'Yaşaması mucize olur' dediği Deniz Ünsal (24), attığı kulaçlarla hayata sımsıkı sarıldı. 5 yaşında yüzme sporu ile tanışan Ünsal'ın attığı kulaçlar, kendisini başarıya taşıdı.

5 YAŞINDAN BERİ YÜZÜYOR

Türkiye bedensel engelliler şampiyonlarında defalarca Manisa'yı temsil eden Ünsal, 25'i altın, 5'i gümüş ve 10'u bronz olmak üzere 40 madalyanın sahibi oldu. Deniz Ünsal'ı hayata tutunmasını sağlayan ve bir an olsun yanından ayrılmayan babası Manisa Bedensel Engelliler Spor İl Temsilcisi Ahmet Ünsal (64), "24 yıl önce doktorlar Deniz'in, kesinlikle hayati fonksiyonlarında geri dönüş olmayacağını bu duruma kendimizi hazırlamamızı istedi. Bu şekilde söylense de çocuğumuz için neler yapabileceğimiz konusunda araştırmalar yapmaya başladık. Su ile temasın çocuğumuza iyi gelebileceğini düşündük. Deniz 5 yaşında yüzme sporuyla tanıştı. O gün başlayan yolculuk Deniz'i, bedensel engelliler yüzme şampiyonalarında kulaç atmaya kadar getirdi. Şu an birden çok Türkiye şampiyonluğu var. Deniz'in yüzerek olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmesini çok istiyoruz" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK