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Haberler Manisa Gazinoda çıkan kavgada kan aktı

Gazinoda çıkan kavgada kan aktı

Gazinoda çıkan kavgada kan aktı

10.11.2021

MANİSA Salihli'de bir eğlence mekanında çalışan S.Ö. (44) ile müşterilerden Süleyman Çapa (37) ve A.G. (38) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö, müşterilerden Çapa ve A.G'yi bıçakla ağır yaraladı. Yaralılardan Süleyman Çapa olay yerinde hayatını kaybederken, A.G. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İki müşteriyi bıçaklayan S.Ö. gözaltına alınırken, yaralı A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Süleyman Çapa'nın cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

■ EMRE SAÇLI

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