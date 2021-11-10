İki araç çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

MANİSA Turgutlu'da, Bağyurdu Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İzmir istikametine giden hafif ticari araç ile karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydan gelen kaza esnasında, Turgutlu yönüne seyir halinde olan yolcu otobüsü de, önündeki araçlara çarpmamak için sürücüsünün manevrasıyla kontrolden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme levhasına çarparak durabildi. Otobüsteki 15 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Hafif ticari araçlarda bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, Caner Şen (25), Sevgi Ayçelik (58) ve Kahraman Erdoğdu (60) yaralandı.

■ İLKER UYAR