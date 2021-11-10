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Haberler Manisa Okul mutfağında ustalaşıyorlar

Okul mutfağında ustalaşıyorlar

Okul mutfağında ustalaşıyorlar

10.11.2021

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde bulunan Borsa İstanbul (İMKB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü öğrencileri aldıkları eğitimi uygulamalı olarak gerçekleştiriyor. Döner sermaye işletmesi sayesinde okulun öğrencileri ders kapsamında yaptıkları yiyecek ve içecekleri Manisa'daki özel eğitim okullarına, ortaokullara göndererek gelir elde ediyor. Okulda günlük ortalama 300 kişilik sıcak yemek üretimi yapılıyor.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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