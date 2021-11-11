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Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik, bir süre sonra kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

AA 11.11.2021, 08:17 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021, 08:36