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Haberler Manisa Yük treni ile kamyonet hemzemin geçitte çarpıştı

Yük treni ile kamyonet hemzemin geçitte çarpıştı

11.11.2021

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde, Yenipazar Mahallesi istikametinden Salihli istikametine giden Murat Yavuz (34) idaresindeki kamyonet ile Salihli istikametinden Alaşehir istikametine giden makinist İsmail Uçar idaresindeki yük treni Yenipazar hemzemin geçitte çarpıştı. Kaza sonucu kamyonet ikiye ayrılırken, sürücü Yavuz yaralandı. Yavuz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

■ EMRE SAÇLI

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