Kuruyan gölü tarım arazisine döndürmeye çalışıyorlar! Milyonlarca lira para cezası kesildi

Manisa'nın en önemli sulak alanlarından biri, göçmen kuşların uğrak noktası olan ve yıllardır yaşanan kuraklık sonrası neredeyse tamamen kuruma noktasına gelen Marmara Gölünde tarımsal amaçlı çalışma başlatarak DSİ'ye ait olan araziyi işgal edenler hakkında jandarma sıkı takip çalışmalarına devam ediyor.

Dün de Gölmarmara ilçesi Hacıveliler Mahallesi Marmara Gölü sahasında saat: 18.00 sıralarında devriye gezen jandarma ekipleri M.E. (62) isimli şahsın, DSİ'ye ait araziyi 45 P 3267 plakalı traktör ile tarım amaçlı sürerek işgal ettiğini tespit ederek tutanak tanzim etti. Yine aynı bölgede M.Y. (50) isimli şahsın da DSİ'ye ait araziyi 45 AAU 599 plakalı traktörüyle tarım amaçlı sürerek işgal ettiği tespit edildi.





Şahıslar hakkında gerekli idari yaptırımın uygulanması amacıyla jandarma tarafından düzenlenen tutanakların, Gölmarmara Kaymakamlığına, 22. Devlet Su İşleri Müdürlüğüne ve Akhisar Milli Parklar Şefliğine gönderileceği öğrenildi.





Daha önce de onlarca kişiye kuruyan göl arazisinde izinsiz tarımsal amaçlı çalışma yaparak işgal ettikleri gerekçesiyle milyonlarca lira idari para cezası yazıldı.