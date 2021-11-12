  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Kütahya’da 90 parça tarihi eser ele geçirildi

Kütahya’da 90 parça tarihi eser ele geçirildi

Kütahya'da bir şahsın üzerinde toplam 90 parça tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje elde ele geçirildi.

Kütahya’da 90 parça tarihi eser ele geçirildi
İHA

12.11.2021, 21:34

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Afyonkarahisar Yolu PTS noktasında yapılan uygulamada, I.T. isimli şahsın üzerinden 82 adet sikke, 3 adet yüzük, 1 adet haç, 1 adet anahtar, 2 adet kolye ucu, 1 adet kalp olmak üzere, toplam 90 parça tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje elde edildi. Şahsın Aslanapa ilçesindeki ikametinde yapılan aramada ise,1 adet detektör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli I.T. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya’da 90 parça tarihi eser ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.