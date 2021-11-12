Manisa’da 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi yönünden İlyaslar Mahallesine gitmekte olan A.K.'nin (47) idaresindeki Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait 33 AFN 934 plakalı araç ile Akhisar yönünden Soma istikametine giden K.Ö. (44)'nün kullandığı 64 AAH 575 plakalı otomobil Bakır Kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 64 AAH 575 plakalı otomobil yine aynı yönde gitmekte olan M.F.D. (21)'nin idaresindeki 45 AEY 394 plakalı kamyonete çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 64 AAH 575 plakalı araç sürücüsü K.Ö. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan eşi S.Ö. (K-51), 33 AFN 934 plakalı araçta yolcu olarak bulunan S.S. (K-39) yaralandı.





Yaralılar 112 acil ambulanslarıyla Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kırkağaç İlçe Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başattı.





Ayrıca kazada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait araçta bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.