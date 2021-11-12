Manisa'da Selvilitepe Mahallesi'nde Eski İzmir Yolu'nda bulunan bir tuğla fabrikasında toprak kayması meydana geldi ve ham madde alanında çalışan Süleyman Kılıç (59) toprak altında kaldı.
Diğer çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Kılıç'ı toprak altından çıkardı. Yaralanan Süleyman Kılıç, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Manisa’da 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Manisa'da tuğla fabrikasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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