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Manisa'da tuğla fabrikasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tuğla fabrikasında ham madde alanında yaşanan göçük nedeniyle toprak altına kalan işçi, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak tedavi altına alındı.

Manisa’da tuğla fabrikasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
AA

12.11.2021, 18:52

Manisa'da Selvilitepe Mahallesi'nde Eski İzmir Yolu'nda bulunan bir tuğla fabrikasında toprak kayması meydana geldi ve ham madde alanında çalışan Süleyman Kılıç (59) toprak altında kaldı.

Diğer çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kılıç'ı toprak altından çıkardı. Yaralanan Süleyman Kılıç, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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