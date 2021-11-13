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Haberler Manisa Düğünde 'Yan baktın' kavgası: 1 ölü

Düğünde 'Yan baktın' kavgası: 1 ölü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir sokak düğününde 'Yan baktın' kavgası nedeniyle ortalık karıştı. İki ailenin birbirine girdiği kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Düğünde ’Yan baktın’ kavgası: 1 ölü
İHA

13.11.2021, 10:32 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021, 10:46

Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi Dereli Sokak'taki düğünde 2 aile arasında 'Yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Caner T., kavgayı ayırmaya çalışan Mehmet Ali Aydın'ı (41) sağ kasığından bıçakladı. Yaralanan Mehmet Ali Aydın, haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olay sonrasında kaçan Caner T., Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanarak gözaltına alındı.

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