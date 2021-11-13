Kasapoğlu MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesini açtı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa temaslarında Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilik ziyaretinde engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi ile bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'nu karşılayanlar arasında, bir buçuk yıl önce sosyal medyadan mesajlaştığı 6 yaşındaki kaykaycı Hamza Yılmaz da yer aldı. Minik Hamza ile yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, kendisine çeşitli hediyeler verdi. Bakan Kasapoğlu, AK Parti İl Binası ziyaretinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin açılışına katıldı.

■ CÜNEYT HASÇELİK