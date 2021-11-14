Can dostlara TIR dolusu mama desteği

HAYVAN Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri, çevrimiçi yemek/market hizmeti veren firmaların desteği ile TIR dolusu mama topladı. Manisa'dan Samsun'a getirilen 16 ton mama, sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere belediye ve gönüllülere teslim edildi. Gönüllü olarak sokak hayvanlarını besleyen emekli öğretmen Fevzi Uyar, "Mama yardımını duyunca milyarlar bulmuş gibi sevindik. Çünkü hayvanların doyması bizim için çok ulvi bir şey. Onlar aç, hasta ve yaralı olunca üzülüyoruz" dedi.

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