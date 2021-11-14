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Haberler Manisa Manisa'da Roma dönemine ait lahit ile yakalanan 3 kişiye gözaltı

Manisa'da Roma dönemine ait lahit ile yakalanan 3 kişiye gözaltı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa’da Roma dönemine ait lahit ile yakalanan 3 kişiye gözaltı
DHA

14.11.2021, 11:07

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, istihbarat çalışmasıyla bir bağ evinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Bağ evine, operasyon düzenlendi. Evdeki aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde çeşitli figür ve motifler bulunan 'lahit' ele geçirilirken, S.D., H.K. ve Y.D. gözaltına alındı.

Lahit, Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Şüpheliler S.D., H.K. ve Y.D. hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

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