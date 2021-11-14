Manisalı öğretmen çift 11. kütüphaneyi açıyor

MANİSA'DA 6 yıl önce köy okullarına kütüphane kazandırmak amacıyla yola çıkan Türkçe öğretmenleri Gönül Kovan Gürakan ve Alpaslan Yılmaz Gürakan çiftçi, 11. Kitap Kumbaram Kütüphanesi'ni Bursa'da açıyor. Bursa Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Ormankadı Köyü'nde bulunan Ormankadı Ortaokulu'na kurulacak olan ve 16 Kasım'da açılışı yapılacak olan kütüphane için 4 bin 500 kitap toplandı. Gönül Kovan Gürakan, "Eşimle birlikte kütüphanesiz köy okulu kalmaması için çalışıyoruz. Bursa'dan sonra 12. kütüphane için çalışmaya başlayacağız. Bize destek olan bütün kitapseverlere teşekkür ediyoruz" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK