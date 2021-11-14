‘Yan baktın’ kavgasını ayırırken can verdi

MANİSA Turgutlu'daki sokak düğününde 'yan baktın' kavgasında kan aktı. Albayrak Mahallesindeki düğünde iki aile arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Caner T, kavgayı ayırmaya çalışan Mehmet Ali A'yı kasığından bıçakladı. Yaralanan Mehmet Ali A, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasında kaçan Caner T, polis ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanarak gözaltına alındı.

■ İLKER UYAR