Bakan Pakdemirli ’Aşı’ müjdesini Manisa’dan verdi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Manisa programı kapsamında Kula ilçesini ziyaret etti. Üreticilerle kahvaltı programında buluşan Bakan Pakdemirli, bir hayvancılık işletmesini ziyaret etmesinin ardından gerçekleştirdiği muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları toplantısında müjde verdi.



Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Manisa'nın Kula ilçesine geldi. İlk olarak bir dinlenme tesisinde üreticilerle kahvaltı programında buluşan Bakan Pakdemirli, daha sonra Kula Doğal Hayvancılık işletmesini ziyaret etti. Hayvancılık işletmesini ziyaretin ardından ilçe merkezine gelerek Kültür Merkezinde mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluş başkanları ile bir araya gelen Bakan Pakdemirli, buradaki konuşmasında üreticilere bir müjde verdi.





Hayvan sağlığına, insan sağlığı kadar önem verdiklerini dile getiren Bakan Pakdemirli, sevindirici bir müjde olarak, sığır brusella, koyun keçi brusella, şarbon koyun keçi vebası aşılarının aşı bedelinin bundan sonra alınmayacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli; "Hayvan sağlığı, insan sağlığı kadar önemlidir. Hayvanlardaki hastalıkla ilgili narin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Brusella ve koyun keçi vebası hastalıklarıyla ilgili de çalışmalarımıza an itibariyle başladığımızın müjdesini vermek istiyorum. Sığır brusella, koyun keçi brusella, şarbon koyun keçi vebası aşılarının aşı bedelini bundan sonra almayacağız. Ayrıca Tüberkülin testinin bedeli de üreticilerimizden alınmayacak. Bu aşıların bedeli alınmadan sadece uygulama ücretleri alınacak bu aşıların. Aşılama uygulamalarımızın, bu müjdelerle daha da aratacağına inanıyoruz. Hastalıktan gelen verim kayıplarının önleneceğini de düşünüyoruz ve zoonoz hastalıkları dediğimiz hastalıkların da asgari seviyeye düşeceğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.



Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin Kula'daki programına, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Semra Kaplan Kıvırcık, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, sivil toplum kuruluş başkanları, kolluk kuvvetleri ve vatandaşlar katıldı.